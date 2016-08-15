Варшава, 15 августа, 2016, 08:59 — ИА Регнум. Несмотря на сильное желание Польши скорее избавиться от зависимости от российского газа и громкие заявления политиков, Варшава пока сделать этого не может. За первые шесть месяцев текущего года доля «Газпрома» в закупках польской PGNiG выросла до 50%. Об этом стало известно 12 июля из отчета о работе компании за первое полугодие 2016 года.

gazprom.ru Газовый вентиль

В период с января по июнь объемы закупок российского голубого топлива польской стороной достигли 5,285 млрд кубометров. При этом всего Польша закупила у иностранных компаний 10,608 млрд кубометров газа. Другие зарубежные поставщики снизили поставки голубого топлива в Польшу до 992 млн кубометров в январе — июне 2016 года.

В 2015 году в том же первом полугодии доля «Газпрома» составляла всего 40%. При общем объеме закупок в 10,114 млрд кубометров газа Россия поставляла в Польшу 4,052 млрд кубометров. Учитывая эти данные, видно, что «Газпром» по-прежнему остается самым крупным поставщиком газа в Польшу.

В настоящее время дела крупнейшей нефтегазовой польской компании, которая занимается разработкой газовых и нефтяных месторождений, добычей, хранением и транспортировкой энергоносителей, а также строительством и развитием нефтегазовой транспортной сети, экспортом и импортом газа, обстоят не самым лучшим образом. Так, сегодня ранее сообщалось, что в первом полугодии текущего года чистая прибыль PGNiG упала на 32% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Прибыль польской компании составила 1,271 млрд злотых ($332 млн). Из отчета компании также видно, что ее выручка уменьшилась на 15% до ($4,5 млрд), а вложения капитала PGNiG сократила до $288,8 млн.

Польша является традиционным покупателем российского газа. Этот энергоноситель стали поставлять сюда из России еще в годы Великой Отечественной войны. Последние пять лет Польша входила в пятерку стран Восточной Европы по объемам закупок российского голубого топлива. Однако в то время как Варшава продолжала импортировать большую часть газа из России, со стороны польских властей постоянно звучали заявления о необходимости избавиться от энергетической зависимости от РФ.

Так, в конце мая 2016 года Варшава заявила, что хочет по истечению долгосрочного контракта больше не заключать с российской стороной контрактов на длительный срок. Поляки уверены, что если покупать газ на свободном рынке, то это будет проще и дешевле для страны. Кроме того, Варшава заявила, что планирует построить трубопровод из Норвегии и увеличить импорт из Катара. Кстати, в первом полугодии PGNiG получила партию в объеме 210 тыс кубометров газа от Катара в рамках долгосрочного договора.

«Если цена российского газа будет конкурентоспособной, мы не исключаем возможности его приобретения, но точно не в рамках долгосрочного соглашения», — заявил тогда представитель польского правительства по вопросам развития стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

В начале июня ИА REGNUM сообщало, что-то, что Польша не планирует продлевать долгосрочный контракт с «Газпромом» после 2022 года, не означает, что Варшава в принципе откажется от российского газа. У польской стороны есть несколько вариантов поставок голубого топлива от новых поставщиков, однако главный вопрос все же заключается не в цене газа, а нежелании зависимости от Востока. Такое мнение озвучил директор Фонда энергетического развития, эксперт в области энергетики Сергей Пикин. Он также объяснил, что Польше, конечно, хотелось бы получать газ из России по тем ценам, которые доступны Германии, однако в ФРГ потребляют в разы больше российского газа, чем в Польше, отсюда и такая цена.