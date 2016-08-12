Рио-де-Жанейро, Бразилия, 12 августа, 2016, 14:21 — ИА Регнум. В Олимпийской деревне неподалёку от города Рио-де-Жанейро (Бразилия), где в настоящее время проходит Олимпиада-2016, спортсменка, член российской сборной по синхронному плаванию Александра Пацкевич, обнаружила сорванные и завязанные в узлы флаги России. Об этом спортсменка сообщила в интервью Life.

Флаг России

Инцидент с осквернением российских флагов произошёл сегодня, 12 августа. Пацкевич сообщила, что она живёт вместе с российской делегацией на 16 этаже здания в Олимпийской деревне. Здесь же спортсмены вывесили флаги России и отправились на Олимпиаду.

«С утра все они были сорваны и, завязанные в узлы, валялись на полу. Мы вернули их на место, но, когда мы вернулись с вечерней тренировки, они бесследно исчезли», — сказала она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за время Олимпиады в Рио, открывшейся 5 августа, в городе произошло несколько разбойных нападений на гостей мероприятия. Полицию перевели в режим повышенной бдительности после того, как неизвестные обстреляли автобус с журналистами. Виновники инцидента пока не найдены.