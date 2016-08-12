Москва, 12 августа, 2016, 14:21 — ИА Регнум. Лента режиссера Ольги Зуевой «На районе», съемки которой стартуют в сентябре во Владивостоке, получит поддержку в 25 млн рублей от Министерства культуры РФ, сообщает 12 августа PrimaMedia.

byba96 Данила Козловский

Криминальная драма вошла в число 25 фильмов, рекомендованных экспертным советом по игровому кино режиссеров-дебютантов Минкультуры к поддержке в виде субсидий из бюджета. Всего на создание картины требуется 65 млн рублей.

Главную роль в проекте Зуевой исполнит ее возлюбленный, известный актер Данила Козловский. Он сыграет Вову, жителя приморской столицы, который вместе с другом Кисой работает на местного криминального авторитета.

Главную женскую роль в ленте сыграет сама Ольга Зуева. Производителем ленты выступит компания «Марс Медиа» Рубена Дишдишяна, премьера фильма ожидается летом будущего года.