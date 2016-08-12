Курск, 12 августа, 2016, 14:16 — ИА Регнум. В 2016 году «КурскАтомЭнергоСбыт» через суд вернул более 35 млн рублей, которые задолжали потребители. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе энергосбытовой компании.

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С начала года в суды различных инстанций было направлено 1015 исков на общую сумму 402,5 млн рублей. По итогам рассмотрения исковых заявлений «КурскАтомЭнергоСбыта» судами различных инстанций за 7 месяцев 2016 года выдано 710 исполнительных листов. На рассмотрении в судах различных инстанций остаются 395 исковых заявлений «КурскАтомЭнергоСбыта» на общую сумму 168,6 млн. рублей.

Сейчас на исполнении находятся исполнительные листы на сумму еще более 127,5 млн рублей. Энергетики и приставы подписали соглашение об организации электронного документооборота, поэтому реестр исполнительных производств, находящихся на исполнении в отделах УФССП, постоянно обновляется и позволяет энергетикам оперативно получать информацию о должниках и принятых в их отношении мерах принудительного исполнения.

При этом, как заявил директор ОП «КурскАтомЭнергоСбыт» Сергей Токарев, добросовестных потребителей в регионе подавляющее большинство. Полученные с должников средства, как пояснили в пресс-службе, идут на расчеты с производителями энергии и оплату услуг электросетевых компаний по транспортировке электроэнергии.