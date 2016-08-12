Махачкала, 12 августа, 2016, 14:13 — ИА Регнум. В Дагестане сотрудники правоохранительных органов разыскивают неизвестных, которые совершили нападение на наряд ДПС. Как сообщил РИА «Дагестан» представитель МВД по РД, в результате инцидента погибли двое полицейских.

sakhalife.ru Головной убор полицейского

Нападение было совершено в пятницу, 12 августа, в Избербаше.

«Боевики обстреляли наряд ДПС, — говорится в сообщении. — От полученных ранений двое полицейских скончались на месте».

В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники правоохранительных органов, которые выясняют обстоятельства происшедшего.

В Избербаше введен план «Перехват».