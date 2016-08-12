Минск, 12 августа, 2016, 14:08 — ИА Регнум.



natadart.ru Выборы

Центризбирком Белоруссии зарегистрировал 521 кандидата в депутаты Палаты представителей Национального собрания, 93 претендентам отказано в регистрации и ещё 16 человек сами отказались от участия в парламентской кампании. Об этом 11 августа в Минске заявила председатель Центризбиркома РБ Лидия Ермошина, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В нижней палате Нацсобрания 110 мест, на них претендовало 630 выдвиженцев. Из зарегистрированных 521 кандидата 24,8% составляют женщины, 9,8% — молодёжь, 6% — неработающие, сообщила Ермошина.

Среди указанных причин отказа в регистрации — проблемы со сбором подписей, достоверностью деклараций о доходах и неполный пакет документов, предоставленный регистрирующему органу. Граждане смогут проголосовать за получивших статус кандидата в депутаты по правилам мажоритарной избирательной системы на основе принципов всеобщего, свободного, равного, прямого и тайного голосования.

Регистрация претендующих на мандат члена ППНС проходила со 2 по 11 августа. Из зарегистрированных подавляющее большинство составляют представители нынешнего политического режима и полностью лояльные к нему лица вроде отставных «силовиков», работников государственной эстрады, различных государственных организаций, созданных властями и подконтрольных им «общественных» структур. Также зарегистрированы представители прозападной русофобствующей оппозиции. Ни одного пророссийского кандидата в депутаты не выдвигалось и не было зарегистрировано.

После регистрации начинается стадия агитации, которая продлится по 10 сентября включительно, а 11 сентября в один тур пройдёт голосование, что позволит сформировать нижнюю палату без дополнительных хлопот для властей. Ещё легче и также в сентябре пройдёт формирование верхней палаты Нацсобрания — Совета Республики, в котором 64 члена, часть их которых выдвигают облсоветы, а часть назначает лично Александр Лукашенко. Срок полномочий Нацсобрания — четыре года.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа ПАСЕ заявила о том, что власти Белоруссии не учли ключевых рекомендаций к проведению выборов и нынешняя парламентская кампания в постсоветской республике остаётся малозаметным явлением для белорусов. Госагитпроп Белоруссии, оперирующий данными «государственных» социологов и голословными заявлениями, утверждает обратное: главными событиями года являются «Всебелорусское народное собрание» и «предстоящие выборы» (сознательно путается процедура голосования с официально объявленным и фактически давно идущим выборным процессом). Эксперты ПАСЕ также обратили внимание на проблему досрочного голосования и жалобы оппозиционеров.