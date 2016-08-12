Москва, 12 августа, 2016, 14:07 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин назначил Владимира Островенко заместителем главы администрации президента РФ. Об этом 12 августа сообщила пресс-служба Кремля.

government.ru Антон Вайно

«Владимир Путин своим Указом назначил Владимира Островенко заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — говорится в сообщении.

Напомним, 12 августа Владимир Путин уволил Сергея Иванова с должности главы администрации президента.

Ещё одним указом Путин назначил Иванова спецпредставителем президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

Новым главой администрации президента РФ стал Антон Вайно, ранее являвшийся заместителем главы АП.

Отметим также, что Владимир Островенко родился 1 сентября 1969 года в Москве. В 1992 году окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД России, после чего до 2008 года работал на различных должностях в центральном аппарате МИД России и в посольстве России в ФРГ.

C мая 2008 года — директор департамента протокола правительства Российской Федерации. В декабре 2011 года назначен руководителем протокола председателя правительства Российской Федерации — заместителем руководителя аппарата правительства Российской Федерации. С 21 мая 2012 года — руководитель протокола президента Российской Федерации. Женат. Владеет английским и немецким языками.