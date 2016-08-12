Тегеран, 12 августа, 2016, 14:06 — ИА Регнум. Руководитель администрации президента Ирана Мохаммад Нахавандян в интервью журналистам агентства ISNA ответил на новую волну критики, звучащую в адрес Хасана Рухани и его правительства.

ИА REGNUM

«Мы должны различать информационную атаку, критику и высказывание мнения. Что касается информационной атаки на итоги «ядерной сделки» и лично президента Рухани, то важно понимать, что решение о подписании соглашения и его выполнении принималось на самом высоком уровне. В его обсуждении приняли участие все системообразующие ведомства Ирана. Конечно, есть те, кто пытался затормозить процесс, эти люди и сейчас продолжают критиковать венские соглашения», — подчеркнул глава президентской администрации.

По словам Нахавандяна, «снятие санкций открывает новые возможности для привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест для молодежи». Чиновник уточнил, что около 5 млн молодых иранцев нуждаются в работе.

«Сегодня перед нами стоит другая проблема. Мы должны приступить к реализации тех возможностей, которые перед страной открыты в постсанкционный период. В этом важную роль играют СМИ, такие как ISNA. Следует еще раз детально рассказать людям о новых возможностях, которые нам дало ядерное соглашение», — отметил он. Отвечая на вопрос о предстоящих президентских выборах, руководитель администрации назвал разговоры на эту тему преждевременными.

В последнее время резко возросла критика в адрес Рухани и правительства ИРИ. Противники президента вменяют ему в вину расхождение между ожиданиями от снятия санкций и реальным положением дел в стране. Не исключено, что информационная кампания проводится для снижения доверия граждан к Рухани в преддверии выборов главы государства.