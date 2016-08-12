Волгоград, 12 августа, 2016, 14:04 — ИА Регнум. В школах Волгоградской области подготовка к 1 сентября находится в завершающей стадии. Подходят к концу работы по замене окон в зданиях 500 организаций дошкольного, общего и дополнительного образования. Также завершаются ремонты спортивных залов в 18 сельских школах. Такая информация была озвучена сегодня, 12 августа, в ходе селекторного совещания по подготовке учебных заведений региона к новому учебному году с участием руководства профильного ведомства администрации Волгоградской области, а также руководителей сферы образования муниципальных районов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

Было отмечено, что в регионе продолжается работа по переводу школ на работу в одну смену. Таких образовательных учреждений в этом году в области будет 665, это больше, чем в прошлом году в 1,1 раза. Число школьников, посещающих образовательные учреждения в первой половине дня, вырастет более чем на 20 тысяч человек.

Как уточнили в комитете образования и науки Волгоградской области, комиссии по приемке образовательных организаций к новому учебному году во всех муниципальных районах начали работать с 1 августа. Всего в регионе сформировано 45 муниципальных и одна областная комиссия, в состав которых вошли представители органов управления образованием, здравоохранения, сотрудники Госпожнадзора, Роспотребнадзора, правоохранительных органов и представители общественности. Прием всех учреждений планируется завершить до 17 августа.

Добавим, что 1 сентября за парты в Волгоградской области сядут более 240 тысяч детей, в том числе 27 тысяч первоклассников. Свои двери для ребят распахнут более 800 образовательных учреждений региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году на мероприятия по совершенствованию антитеррористической защищенности муниципальных образовательных учреждений только в Волгограде было запланировано свыше 65 млн рублей, в том числе 36,3 млн рублей из муниципального бюджета. Годом ранее на эти цели предусматривалось 37,7 млн рублей, в том числе более 21 млн рублей из муниципального бюджета.