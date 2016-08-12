Москва, 12 августа, 2016, 14:02 — ИА Регнум. Бывший глава администрации президента РФ Сергей Иванов, которого сегодня, 12 августа, освободил от занимаемой должности президент России Владимир Путин, сам просил главу государства о переводе его на другую должность. Об этом российский президент заявил на трёхсторонней встрече, в которой также участвовал новый глава президентской администрации Антон Вайно. Встречу транслировал телеканал Россия-24.

kremlin.ru Владимир Путин на встрече с Сергеем Ивановым и Антоном Вайно

Обращаясь к Иванову, которого он назначил специальным представителем президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, Путин отметил, что очень рассчитывает на опыт и знания Иванова на новой должности.

«Помню хорошо наши договоренности о том, что вы просили не использовать вас на этом участке работы в должности руководителя администрации президента более чем три года. Поэтому с пониманием отношусь к вашему желанию перейти на другой участок работы», — сказал президент.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 августа Путин освободил Сергея Иванова от занимаемой должности. Иванов назначен специальным представителем президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.