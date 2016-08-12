Вологда, 12 августа, 2016, 13:58 — ИА Регнум. На 2% за полгода снизился общий объем оказанных бытовых услуг в Вологодской области. В первом полугодии 2016 года население области заплатило за платные бытовые услуги 2,6 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Вологдастате.

Evgeny Кошелек

При этом рост популярности у вологжан наблюдался только на ритуальные услуги (на 7%), а также — на услуги по ремонту и пошиву одежды — (на 3%). Наименьший интерес у населения вызвали услуги прачечных, бань, душевых и саун (снижение составило 7−9%).

«Сфера услуг для многих предпринимателей с каждым годом становится все более привлекательной, не смотря на достаточно активную конкуренцию. Взять хотя бы сферу ритуальных услуг, если несколько лет назад этот рынок был практически монополизирован, то сегодня реализация бизнес-идей в этом направлении очень и очень перспективна. А вот банный сектор, наоборот, уходит в прошлое, и в первую очередь это связано с тем, что клиент требует к себе внимания с оказанием комплексных услуг, что тут же нашло отражение в появлении новых спа-комплексов», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора АНО «Региональный центр поддержки предпринимательства Вологодской области» Александр Сапогов.

По данным Вологдастата основную часть бытовых услуг представляет техническое обслуживание и ремонт автомобилей (23%), ремонт и строительство жилья (21%), ремонт и техобслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов (13%), парикмахерские и косметические услуги (11%), а также ритуальные услуги (9%). Менее одного процента в общей массе составляют услуги прачечных, химчистки, услуги по прокату. Платные бытовые услуги в большей степени оказывали организации малого бизнеса — 94%. Из общего объема платных бытовых услуг населению, более половины приходится на услуги, выполненные индивидуальными предпринимателями.

Добавим, что за 1 полугодие 2016 года цены на платные бытовые услуги населению выросли в регионе на 6%. Значительно увеличились цены на услуги химической чистки и на услуги прачечных — на 14%, услуги фотоателье — на 10%, бань и душевых — на 9%. Услуги по ремонту бытовых приборов, а также — по техобслуживанию автомобилей выросли на 8%.