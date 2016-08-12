Калуга, 12 августа, 2016, 13:58 — ИА Регнум.



kaluganews.ru Памятник генералиссимусу Иосифу Сталину

«Каждому царю, каждому руководителю нашего государства сегодня мы памятник не можем ставить, потому что от этого нет никакого смысла. Я не буду сейчас сильно спорить с историками, но я не смогу точно утверждать, что Сталин сделал что-то особенное для Калуги. Вот. Поэтому тут о памятнике речь идти не может», — заявил ИА «Калужские новости» городской голова Калуги Константин Горобцов, в связи с желанием одной из политических партий установить в областном центре памятник Иосифу Сталину.

Как сообщало ИА REGNUM, калужское областное отделение партии «Коммунисты России» приняло решение поставить в Калуге памятник генералиссимусу Иосифу Сталину и таким образом отметить его вклад в строительство советского государства и победу над гитлеровским фашизмом.

По словам второго секретаря комитета калужского областного отделения политической партии «Коммунисты России», члены его партии откликнулись на многочисленные просьбы калужан об установке такого памятника в областном центре.

«Какой-нибудь буржуазный торговый центр снесем и на его месте поставим памятник. Но мы, конечно, будем действовать в рамках законодательства», — заявил Ульянов.

Также калужские «Коммунисты России» готовы провести опрос среди горожан, который и должен решить — нужен ли в городе памятник Сталину. Губернатору Калужской области Анатолию Артамонову будет направлено письмо с просьбой рассмотреть возможность проведения такого опроса.

Напомним, в Калуге находится более 30 памятников монументального искусства, которые относятся к местной категории охраны. Есть и воинский некрополь.

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