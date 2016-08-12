Ярославль, 12 августа, 2016, 13:58 — ИА Регнум. Первый канал снимет 8-серийный фильм, события которого разворачиваются на фоне Ярославского белогвардейского восстания 1918 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал актер, линейный продюсер фильма Юрий Ваксман. Рабочее название фильма — «Мятеж». Съемки фильма должны начаться 25 августа. Часть сцен будет сниматься в Ярославле и Костроме.

Разрушенный в ходе подавления мятежа Ярославль

«Сценарий фильма очень интересный, глубокий. В центре сюжета — любовь белогвардейского офицера и дворянки. Будут и сцены боев, планируются съемки бронепоезда. Сцены бомбардировки Ярославля с аэропланов создадут с помощью компьютерной графики. Съемка такого фильма — очень важное событие для города. Ярославль всегда был особенным городом, со своими эмоциями, протестом. В 1918 году он первым в центральной России восстал против большевиков. Это противоречивая, интересная тема, особенно в преддверии 100-летия русской революции», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Юрий Ваксман.

В Ярославле пройдут натурные съемки около Спасо-Преображенского монастыря, Губернаторского дома, а также в усадьбе «Карабиха», некоторые сцены будут сниматься на улицах города. Основные натурные съемки пройдут в Костроме в районе улицы Молочная гора. Актерский состав в настоящее время утверждается. Фильм планируется к показу осенью 2017 года.

Ярославское восстание (в советской историографии — «Белогвардейский мятеж») продолжалось с 6 по 21 июля. Организатором выступил «Союз защиты Родины и Свободы» во главе с эсером Борисом Савинковым. Восставшие под командованием полковника Александра Перхурова захватили центр города, казнили советских руководителей и восстановили дореволюционное управление городом. Однако в других городах — Рыбинске и Муроме выступление провалилось, вскоре город был блокирован войсками красных, которые начали артиллерийский обстрел восставшей части Ярославля. В ходе подавления восстания город был серьезно разрушен. Полковник Перхуров сумел вырваться из окружения и бежать, а большинство рядовых участников сдались и были расстреляны красными.