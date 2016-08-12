Тбилиси, 12 августа, 2016, 13:56 — ИА Регнум. Министерство энергетики Грузии подтверждает распространённые ранее рядом грузинских СМИ информации о задолженности грузинской стороны перед Турцией, которая составляет 1,7 млрд квт-ч электроэнергии, но при этом разъясняет нынешнее состояние долга и перспективы его погашения.

ЛЭП

По информации министерства, долг, о котором писали СМИ, был накоплен в период 1990—1997 годов, в течение которого из Турции в Грузию было поставлено, но не было возвращено это количество электроэнергии. Задолженность была признана Грузией в 1997 году, когда в ходе визита тогдашнего министра энергетики Грузии в Турцию был подписан соответствующий двусторонний протокол.

В апреле 2015 года правительства Грузии и Турции подписали двусторонний договор о сотрудничестве в сфере энергетики, на основании которого вместе с другими важнейшими вопросами размер долга был сокращен с 1,7 млрд квт-ч до 1 млрд квт-ч и произведена реструктуризация возвращения долга Турции. Согласно этому договору, Грузия должна будет вернуть Турции данное количество электроэнергии поэтапно в течение 20 лет.

«Многолетнее стратегическое сотрудничество между Грузией и Республикой Турция в сфере энергетики продолжается, ясным примером чего являются все те совместные проекты, инвестиции и двусторонние механизмы, которые были созданы, осуществлены и продолжатся в будущем», — заявляют в министерстве энергетики.

Следует отметить, что грузинские СМИ, которые написали о долге Грузии перед Турцией, взяли эту информацию из турецких источников.