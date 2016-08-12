Чебоксары, 12 августа, 2016, 13:55 — ИА Регнум. В Чувашии вырос объём мясного производства, молочное производство удалось сохранить на прежнем уровне. Между тем, в частных подворьях стали реже резать коров и одновременно сокращать объём производства сырого молока. Домашний скот в хозяйствах населения постепенно замещает птица, чья численность растёт. Об этом свидетельствуют данные Чувашстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

ИА REGNUM Жители Чувашии режут коров и выращивают птиц

В январе-июле 2016 года в Чувашии в хозяйствах всех категорий произведено 68,4 тыс. тонн мяса (скота и птицы в живом весе), что на 18,8% выше аналогичного прошлогоднего периода. Из них наибольшая доля приходится на сельхозорганизации — 53,8 тыс. тонн, рост составил 31%. В частных подворьях производство скота на убой снизилось на 11,7%, в фермерских хозяйствах снижение составило 10,5% — до 13,3 тыс. и 1,3 тыс. тонн соответственно.

Объём производства сырого молока остался на прошлогоднем уровне (265,1 тыс. тонн). При этом частные подворья, на которые приходится наибольшая доля сырого молока (65,67%), продолжают сокращение объёмов: за семь месяцев произведено 174,1 тыс. тонны — снижение по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом составило 1,8%. Яиц за указанный период в хозяйствах всех категорий произведено 142,8 млн штук, что на 1,1% больше к уровню января-июля 2015 года.

Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах населения также сокращается. Численность КРС в частных подворьях за указанный период снизилась на 1% (до 124,8 тыс. голов), в том числе поголовье коров уменьшилось на 0,1% (до 62,5 тыс. голов). Отметим, на частные подворья приходится 61,5% КРС в республике и 64,7% коров.

Всего в Чувашии в хозяйствах всех категорий поголовье КРС составило 202,8 тыс., в том числе коров — 92,7 тыс. В целом в регионе за семь месяцев поголовье выросло на 0,5−0,6% за счёт расширения фермерских хозяйств.

Население также продолжает резать свиней (снижение на 4,2%), овец и коз (снижение на 1,7%), в то же время наращивая поголовье птицы (рост на0,8%).

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии продолжают резать коров, так как продавать сырое молоко становится невыгодным из-за низких закупочных цен и дефицита кормов. Крестьяне лишаются небольшого, но некогда стабильного дохода, что ещё сильнее бьёт по селянам в условиях кризиса. Проблема низких закупочных цен кардинально не решается. Власти, которые оказываются бессильны перед аппетитом перекупщиков, находят разные причины: если раньше ссылались на сезонные колебания, затем вдруг выяснилось, что причиной стало повышение зарплаты сельским бюджетникам и отсутствие необходимости «этим заниматься».

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