Тобольск, Тюменская область, 12 августа, 2016, 13:57 — ИА Регнум. В Тобольске (Тюменская область) вынесен приговор по делу о гибели пятерых подростков в гараже, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской прокуратуре.

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Приговор вынес Тобольский городской суд. 20-летнего горожанина признали виновным в причинении смерти по неосторожности. В ночь на 28 ноября 2015 года он подвозил на своем автомобиле ВАЗ 21 099 пятерых подростков (две девочки в возрасте 11 и 14 лет, 15-летние братья-близнецы и их 14-летний друг). Катал их по городу. Мальчики были пьяны. Когда гражданин предложил детям их развезти по домам, несовершеннолетние наотрез отказались. Тогда водитель решил поставить машину в гараж. Дети попросили остаться в гараже до утра. Молодой человек, загнав автомобиль и оставив ключи от замка зажигания, разрешил подросткам остаться в гараже.

При предъявлении обвинения следствие уточнило, что водитель прикрыл дверь гаража, не закрывая ее на ключ.

Мальчики и 14-летняя девочка продолжили попойку в гараже, 11-летняя девочка не пила. Из-за холода дети завели двигатель автомобиля. Выхлопные газы, содержавшие окись углерода, и стали причиной гибели детей.

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«Согласно показаниям судебно-медицинского эксперта при отравлении окисью углерода человек не чувствует его запаха, вкуса, не осознает, что во вдыхаемом воздухе присутствует токсичный газ (окись углерода), а ощущает сонливость, необходимость поспать. При этом он не пытается выбраться из загазованного помещения, не чувствует опасности. Человек, думая, что он просто засыпает, задыхается во сне и умирает. По мнению эксперта, смерть подростков наступила во сне», — сообщает пресс-служба тобольской прокуратуры.

Гособвинитель просил назначить подсудимому три года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Суд согласился с этим предложением.