Новосибирск, 12 августа, 2016, 14:22 — ИА Регнум. В Новосибирске вынесен приговор по делу о хищении у государственного научного центра вирусологии и бактериологии «Вектор» более 10 млн рублей. Как сообщили ИА REGNUM в новосибирской областной прокуратуре, в мошенничестве обвинялся учредитель и директор «Стройрегиона» Алексей Янев.

Сергій Ткаченко Колючая проволока забора возле колонии

Суд установил, что Янев в декабре 2010 года заключил с «Вектором» государственный контракт на поставку отопительного и вентиляционного оборудования на сумму более 42 млн рублей. Но выполнять договорные обязательства он не собирался. В этом же месяце госучреждение перевело на расчетный счет «Стройрегиона» аванс — 10,6 млн рублей. Чтобы избежать ответственности за хищение денег Янев, имитируя деятельность по приобретению заказанного оборудования, в марте 2011 года заключил с рядом коммерческих организаций договоры поставки. Позже эти договоры были признаны судом мнимыми.

«В 2012 году у Янева имелась реальная возможность погасить причиненный госучреждению материальный ущерб за счет поступивших на расчетные счета «Стройрегиона» денежных средств, но Янев уклонился от этого, перечислив средства на иные цели», — подчеркнули в прокуратуре.

Суд квалифицировал действия Алексея Янева как «мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере» (ст. 159.4 ч. 3 УК РФ). Мужчине назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор в законную силу пока не вступил.

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» — один из крупнейших научных вирусологических и биотехнологических центров России. Сегодня научно-исследовательские работы «Вектора» ориентированы на получение новых научных знаний в области эпидемиологии, молекулярной биологии, вирусологии, бактериологии, генной инженерии, биотехнологии, экологии и биологической безопасности. Прикладные исследования центра направлены на разработку эффективных средств и методов профилактики, лечения и диагностики инфекционных заболеваний, создание и совершенствование биотехнологий производства средств противодействия инфекционным патогенам.