Вологда, 12 августа, 2016, 13:50 — ИА Регнум. Вологодская область вошла в число российских регионов, где с начала года растет процент просрочки по кредитным продуктам. В первую очередь, проблемы с неплатежами испытывают кредитные организации, специализирующиеся на автокредитовании. Если на 1 января 2016 года просрочка по займам, взятым на приобретение автотехники, по региону составляла 10,2%, то в середине лета достигла 11,7%. Таким образом с начала года неплатежи по автокредитам выросли на 1,5%, сообщили ИА REGNUM в Национальном бюро кредитных историй.

Огюст Шарпантье . Кредитор. 1842

При этом интерес к автокредитованию на Вологодчине продолжает оставаться на высоком уровне. Сейчас практически каждая вторая сделка на рынке авторынке регионе (43%) заключается с привлечением кредитных ресурсов. В прошлом году этот показатель не превышал, по данным НБКИ, 37%.

«С начала года падение числа обращающихся за кредитом составляет 8−10%. В денежном же разрезе даже фиксируется рост (порядка 7,5%), так как цены на технику с начала года заметно выросли. Причина роста просроченной задолженности проста — снижение реальных доходов населения, а также рост курсов валют и цен на автомобили, в связи с чем растет сумма получаемых займов и ежемесячные платежи клиентов», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя кредитного отдела одного из региональных банков Виталий Котляров.

Действительно, на Вологодчине в первом половине 2016 года зафиксировано существенное падение доходов. Так, средняя начисленная заработная плата в регионе, по данным Вологдастата на начало лета, упала по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 1,6%.Что же касается долгов вологжан, то опрошенные ИА REGNUM представители банковской сферы и вологодские экономисты отмечают, что до кризиса неплатежей в области еще очень далеко. Во многих российских регионах просрочка по автокредитам заметно выше вологодской и достигает 20-ти процентной отметки. К слову, самый большой рост неплатежей по автокредитам в стране фиксируется на Алтае (+ 5,2%), в Ненецком АО (+ 4,5%) и Карачаево-Черкессии (+ 4,1%).Добавим, что по другим кредитным продуктам в Вологодской области фиксируется довольно стабильная ситуация. Так, количество просроченных платежей по потребительским займам сохраняется на уровне начала года (21,3%), а процент просроченных платежей по кредитным картам в Вологодской области за полгода даже сократился на 1%.