Минск, 12 августа, 2016, 13:44 — ИА Регнум.



dumki.by БелАЭС

По требованию официального Минска будет заменён корпус реактора на первом энергоблоке строящейся в Белоруссии атомной электростанции, сообщает Росатом.

«Мы выполним это требование заказчика, оно было для нас ожидаемым. Мы уже заявляли, что отнесемся к такому решению с уважением, понимая, по какой причине оно может быть принято, потому что общественная приемлемость атомной энергетики — не менее важный приоритет, чем её безопасность. Будем обсуждать с заказчиком детали, связанные с его реализацией», — сказано сообщении Росатома.

Ранее Минэнерго Белоруссии направило уведомление о решении межведомственной комиссии по сооружению атомной электростанции в Белоруссии о замене корпуса реактора — об этом 11 августа сообщили представители Минэнерго и МИД постсоветской республики.

Как сообщало ИА REGNUM, «Росатом» осуществляет строительство АЭС в Белоруссии на средства кредита правительства РФ, которые осваивают российские и белорусские организации, генподрядчиком является «Атомстройэкспорт». БелАЭС станет реализацией проекта «ВБЭР-1200», мощность каждого энергоблока составит 1200 МВт. Запуск первого энергоблока ожидается к концу 2018 года, а второго — к 1 июля 2020 года. До этого будут проведены стресс-тесты с привлечением западных и российских специалистов.