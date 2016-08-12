Москва, 12 августа, 2016, 13:43 — ИА Регнум. Предложения Минстроя России о дополнительном финансировании в 2016 году программ расселения аварийного жилья и оказании поддержки проведению капремонта поддержаны правительством РФ. Средства будут предоставлены за счет Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, полученных от размещения на депозитах и возвратов регионов, сообщили в Минстрое РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Для обеспечения выполнения программы расселения аварийного жилья в 2016 году будет выделено дополнительно порядка 6,6 млрд рублей. Наибольшую финансовую поддержку получат Саратовская область (1,9 млрд рублей), Амурская область (1,6 млрд рублей), Республика Карелия (500 млн рублей).

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Второй важной темой, получившей дополнительную финансовую поддержку, стал капитальный ремонт. На поддержку кредитования капремонта и проведения энергоэффективного ремонта будет направлено 200 млн рублей. Это станет пилотным проектом поддержки активных собственников.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Фонда ЖКХ, до 31 декабря 2017 года планируется переселить из аварийного жилья 358,84 тысячи человек из аварийного жилья площадью 5,59 млн кв. метров. В июле правительство РФ выделяло 4,2 млрд рублей на льготы на капремонт для пенсионеров.