Екатеринбург, 12 августа, 2016, 13:42 — ИА Регнум. Екатеринбург станет единственным российским городом, где певица Земфира даст свой концерт в рамках второй части гастрольного тура «Маленький человек», сообщается на сайте Ельцин Центра.

Земфира

Выступление Земфиры в Атриуме Ельцин Центра запланировано на 26 сентября, продажа билетов открывается 13 августа. В программу концерта включены как проверенные временем хиты, так и редкие композиции из репертуара певицы. Затем Земфира посетит с концертной программой США, Канаду, Германию и другие страны.

Первая часть тура «Маленький человек» стартовала 4 февраля 2016 года, охватила 20 городов России и ближнего зарубежья, после чего завершилась двумя концертами в СК «Олимпийский» в Москве.

18 февраля, выступая в Нижнем Новгороде, исполнительница заявила, что этот тур для нее может стать последним. Таким образом, концерт в Екатеринбурге может стать финальным выступлением певицы на родине.