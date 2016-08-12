Москва, 12 августа, 2016, 13:37 — ИА Регнум. Отставка главы администрации президента РФ Сергея Иванова произошла по его просьбе. Об этом 12 августа в ходе встречи с Сергеем Ивановым и новым главой АП Антоном Вайно заявил президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Мы с вами много лет работаем вместе, и работаем успешно. Я доволен тем, как вы выполняете задачи на порученных участках. Помню хорошо о нашей договоренности о том, что вы просили не использовать вас на этом участке работы в должности руководителя администрации президента более чем четыре года, поэтому с пониманием отношусь к вашему желанию перейти на другой участок работы. Очень рассчитываю на то, что вы и на новом месте используете все свои знания, опыт для эффективной работы», — сказал Путин.

По его словам, Антон Вайно работает в АП в качестве заместителя главы ведомства, «тоже в течение нескольких лет, работает успешно»: «Сергей Борисович рекомендовал вас в качестве своего преемника на посту руководителя администрации президента Российской Федерации. Я хочу предложить вам эту работу».

Путин выразил надежду на то, что Вайно сделает «всё для того, чтобы работа администрации была так же, как и прежде, эффективной, чтобы она осуществлялась на высоком профессиональном уровне, чтобы здесь, в этой работе, было как можно меньше пустого бюрократизма, наоборот, чтобы она была наполнена конкретным содержанием и способствовала решению задач, которые стоят не только перед администрацией, но и на ключевых направлениях развития экономики и социальной сферы».

Напомним, 12 августа Владимир Путин уволил Сергея Иванова с должности главы администрации президента.

Ещё одним указом Путин назначил Иванова спецпредставителем президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

Новым главой администрации президента РФ стал Антон Вайно, ранее являвшийся заместителем главы АП.