Ярославль, 12 августа, 2016, 13:24 — ИА Регнум. Ярославские власти уделяют недостаточно внимания обеспечению безопасности детей. Такой вывод сделало региональное отделение Общероссийского народного фронта по итогам обследования состояния пешеходных переходов около школ и детских садов Ярославля. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ярославском ОНФ, общественники выявили массу недостатков и намерены добиться от мэрии устранения всех недочетов.

отсутствующий лежачий полицейский у школы № 21

В частности, множество претензий вызвало состояние дорожной инфраструктуры у школы № 21. Например, на нерегулируемом пешеходном переходе на ул. Ярославская знаки «Дети» и «Пешеходный переход» выполнены не на желтом фоне, а искусственная неровность не соответствует госстандарту. Дети от шоссе до школы идут по ул. Ильинская, где нет ни тротуара, ни освещения. При этом на Тормозном шоссе «лежачего полицейского» нет вообще, но соответствующий знак установлен. Не лучше ситуация у школы № 23 на ул. Светлая: стойка для дорожных знаков есть, а самих знаков нет. Со стороны проспекта Фрунзе знаки заросли кустами. На улице Пирогова напротив детского сада №33 общественники зафиксировали отсутствие «лежачего полицейского», при этом знак «Искусственная неровность» установлен.

«В феврале 2015 года Президент России Владимир Путин поручил органам исполнительной власти принять меры, направленные на реализацию новых национальных стандартов по обустройству пешеходных переходов, в том числе у образовательных учреждений. Мы вынуждены констатировать, что в Ярославле работа в этом направлении вызывает большие вопросы. Подобное отношение к безопасности детей недопустимо», — отметил член Ярославского ОНФ Сергей Павлов.

Общественники намерены проинформировать мэрию Ярославля обо всех выявленных недостатках и добиваться их полного устранения, подчеркивают в ОНФ. Мониторинг состояния дорожной инфраструктуры вблизи образовательных учреждений Ярославля будет продолжен.