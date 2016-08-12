Москва, 12 августа, 2016, 13:22 — ИА Регнум. Новый глава администрации президента РФ Антон Вайно родился 17 февраля 1972 года в Таллине, Эстонская ССР. В 1996 году он окончил факультет международных отношений Московского государственного института международных отношений МИД России.

kremlin.ru Антон Вайно

После выпуска и до 2001 года Вайно работал в посольстве России в Японии, затем в течение двух лет занимал должность сотрудника второго департамента Азии МИД России. С 2003 года по 2004 год работал в управлении протокола президента Российской Федерации, где занимал должности консультанта, советника, заместителя начальника отдела.

С 2004 года по 2007 год Вайно — заместитель начальника протокольно-организационного управления президента Российской Федерации. С апреля по октябрь 2007 года занимал должность первого замглавы протокола президента Российской Федерации. С октября 2007 года по апрель 2008 года — заместитель руководителя аппарата правительства Российской Федерации.

Затем, 25 апреля 2008 года Вайно был назначен руководителем протокола председателя правительства Российской Федерации — заместителем руководителя аппарата правительства Российской Федерации.

С декабря 2011 года по май 2012 года — руководитель аппарата правительства Российской Федерации.

С 22 мая 2012 года Вайно занимал должность заместителя главы администрации президента.

С 12 августа 2016 года — глава администрации президента РФ.

Антон Вайно — действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса. Свободно владеет английским и японским языками. Женат, имеет сына.

Отец — Эдуард Вайно, председатель Делового совета Куба-Россия в Торгово-промышленной палате Российской Федерации и вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами ОАО «АвтоВАЗ». Дед — Карл Вайно — с 1978 года по 1988 год первый секретарь ЦК Коммунистической партии Эстонии.