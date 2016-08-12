Москва, 12 августа, 2016, 13:22 — ИА Регнум. Федеральное агентство по туризму призывает российских туристов, находящихся на территории Таиланда, быть бдительными и соблюдать меры предосторожности, сообщили в Ростуризме.

Mariamichelle Таиланд

Ведомство рекомендует не посещать многолюдных мест, не покидать мест проживания без необходимости, следовать указаниям местных властей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 12 августа на юге Таиланда совершена серия взрывов. В результате взрывов погибли не менее 4 иностранных туристов. По предварительным данным, граждан России среди жертв нет.

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