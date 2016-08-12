Москва, 12 августа, 2016, 13:19 — ИА Регнум. Апелляция, поданная каноистом сборной России Алексеем Коровашковым в Спортивный арбитражный суд (CAS), отклонена. Такое заявление сделала помощник генерального секретаря Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Александра Фёдорова, сообщает «Р-Спорт».

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"CAS отклонил апелляцию Коровашкова. Таким образом, он не сможет выступить на Олимпиаде», — сообщила Фёдорова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Коровашков и ещё четверо российских гребцов были отстранены от участия в Олимпиаде-2016 решением Международной федерации гребли на байдарках и каноэ (ICF). Российские спортсмены провинились тем, что их имена прозвучали в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Российский каноист Андрей Крайтор добился допуска на ОИ-2016, а затем не явился в знак протеста на контрольный заезд по допуску.