Луганск, 12 августа, 2016, 13:09 — ИА Регнум. В районе пос. Индустрия Антрацитовского района (Луганщина, под контролем ЛНР) вылетел в кювет пассажирский автобус, выполнявший рейс «Москва-Горловка». Об этом 12 августа информирует сайт МВД ЛНР, передает ИА REGNUM.

Фото пресс-службы МВД ЛНР Кадры с места ДТП

Отмечается, что в результате ДТП пострадали четыре пассажира. Им предоставляется медицинская помощь. «Пассажирский автобус сообщением «Москва — Горловка» следовал в сторону Дебальцево. В районе поселка Индустрия водитель 1985 г.р. не справился с управлением и автобус вылетел с проезжей части в кювет. В результате происшествия пострадали 4 человека, которые были госпитализированы в городские больницы «Княгиненская» и «Известий» г. Красный Луч с травмами различной степени тяжести, такими, как перелом голеностопного сустава, закрытый перелом ребер, закрытая черепно-мозговая травма, закрытый перелом позвоночника», — говорится в сообщении.

Водителю автобуса грозит до трех лет лишения свободы. «Автобус помещен на штрафную площадку. В действиях водителя усматривается состав преступления, предусмотренный положениями части 1 статьи 325 УК ЛНР, а именно «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет», — отмечается в материале.

МВД ЛНР пока не уточняет, граждане какой страны были госпитализированы.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 декабря 2015 года в Воронежской области РФ на трассе «Дон» перевернулся рейсовый автобус «Москва — Донецк». В аварии погибли четыре человека, 14 получили травмы. Водитель автобуса не справился с управлением на скользкой дороге. Ранее, 8 декабря 2015 года в районе села Липовка Воронежской области также перевернулся автобус следовавший по маршруту «Москва — Донецк». Пять пассажиров были госпитализированы. В ночь на 30 ноября 2015 года в Каширском районе Воронежской области сошел с трассы и перевернулся автобус, следовавший рейсом «Москва — Донецк». На месте аварии погибли четыре человека, 17 получили травмы. Одна из пострадавших в ДТП скончалась уже в больнице. Все пятеро погибших и 12 пострадавших — жители Донетчины.