Москва, 12 августа, 2016, 13:08 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин освободил Сергея Иванова от должности главы администрации президента. Об этом 12 августа сообщает пресс-служба Кремля.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Пикет против доски Маннергейму, открытой Сергеем Ивановым

Ещё одним указом Путин назначил Иванова спецпредставителем президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

Новым главой администрации президента РФ стал Антон Вайно, ранее являвшийся заместителем главы АП.