Анкара, 12 августа, 2016, 12:56 — ИА Регнум. Турецкие власти выдали ордер на арест бывшего игрока футбольного клуба «Галатасарай» Хакана Шукюра, который подозревается в причастности к попытке государственного переворота в стране. Об этом сообщает в пятницу, 12 августа, британская телерадиокомпания ВВС.

globalekonomi.com.tr Хакан Шукюр

«Шукюра обвиняют в том, что он является членом террористической группировки, связанной с оппозиционным турецким проповедником Фетхуллой Гюленом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 44-летний Шукюр, завершивший свою футбольную карьеру в 2008 г, был избран в 2011 г. депутатом в парламент Турции от правящей сейчас партии «Справедливость и развитие». Однако спустя 2 года экс-спортсмен вышел из партии и стал независимым депутатом.

По данным турецких СМИ, Шукюр и его семья покинули страну в 2015 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, попытка военного переворота была предпринята в Турции в ночь на 16 июля текущего года. На улицы крупных городов страны вышли многочисленные отряды военных с бронетехникой. К утру мятеж был подавлен силовиками, преданными официальным властям Турции.

По последним данным, в результате столкновений погибли более 290 человек, около 1500 получили ранения.

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