Москва, 12 августа, 2016, 12:55 — ИА Регнум. На столицу надвигается очередная гроза со шквалистым ветром. По прогнозам синоптиков, с 12 августа до 06:00 13 августа в Москве ожидается сильный дождь, гроза с порывами ветра до 12−17 м/с, сообщает пресс-служба МЧС столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дождь в Москве

В ведомстве рекомендуют закрывать окна в помещениях, на улице обходить рекламные щиты и шаткие строения, а водителям — парковать машину в гараж или вдали от деревьев и отказаться от поездок по городу.

Согласно прогнозу синоптиков, 13 августа также ожидаются дождь и гроза, температура воздуха днем составит +19 градусов. 14 августа также будут дожди.

Напомним, 11 августа 2016 года в столичном МЧС объявили оранжевый уровень опасности из-за гроз.

Наступление неблагоприятных метеорологических условий фиксировалось в регионе почти все лето. В Москве и области регулярно фиксировались сильные грозы с порывистым ветром, местами выпадал град. Непогода не только нанесла ущерб жилым домам и автомобилям, но и привела к человеческим жертвам.