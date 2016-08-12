Бишкек, 12 августа, 2016, 12:55 — ИА Регнум. По итогам 2016 года доходная часть бюджета Киргизии должна сложиться на уровне 141 млрд 433,1 млн сомов (около 133,43 млрд рублей по текущему курсу). Такой прогноз озвучил заместитель министра финансов Алмаз Азимов, выступая на слушаниях, посвященных госбюджету Киргизской Республики в период с 2017 по 2019 годы.

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«Из них налоговые доходы — 107 млрд 647,3 млн сомов (101,55 млрд рублей), неналоговые доходы — 22 млрд 156,2 млн сомов (20,9 млрд рублей), официальные трансферты — 11 млрд 629,6 млн сомов (10,97 млрд рублей)», — уточнил он.

Представитель Минфина также сообщил, что запланированный дефицит бюджета Киргизии в 2016 году должен будет составить 22,4 млрд сомов (21,13 млрд рублей), в 2017 году — 23,3 млрд сомов (21,98 млрд рублей) или 4,4% к ВВП.

«Дефицит бюджета прогнозируется в размере 4,1% к ВВП в 2018 году и 3,1% к ВВП в 2019 году. Тенденция ежегодного снижения дефицита бюджета соответствует целям бюджетно-налоговой политики в среднесрочном периоде и рекомендациям МВФ об удержании дефицита бюджета не выше 5% к ВВП», — пояснил он.

Кроме того, Алмаз Азимов заострил внимание на том, что в настоящее время размер государственного долга Киргизии составляет 271 млрд 321 млн сомов (более 255,96 млрд рублей), из которых 94% или 254 млрд 209 млн сомов (около 239,82 млрд рублей) — внешний долг, и 6% или 17 млрд 112 млн сомов (свыше 16,14 млрд рублей) — внутренний.

«Увеличение размера государственного долга, в основном, связано с резкими колебаниями обменного курса на валютном рынке и фактическим объемом ВВП, который сложился ниже прогнозного значения», — подытожил он.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным Министерства финансов Киргизии, доходы бюджета страны в первой половине 2016 года составили 54 млрд 335,1 млн сомов (51,26 млрд рублей по текущему курсу), расходы — 67 млрд 882,7 млн сомов (64,04 млрд рублей). Таким образом, дефицит бюджета в этот период достиг 13 млрд 547,6 млн сомов (12,78 млрд рублей). Отметим также, что по итогам 2015 года внешний долг Киргизии составлял 273 млрд 320 млн сомов (257,85 млрд рублей) или 64,5% к ВВП, при установленном пороговом значении в 60%.