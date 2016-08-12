Агидель, Башкирия, 12 августа, 2016, 12:54 — ИА Регнум. В мэрии города Агидели (Башкирия) 11 августа при получении взятки в размере 450 тыс. рублей был задержан глава администрации города Олег Крысин. Как сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по Башкирии, в ходе допроса в качестве подозреваемого вину свою он признал.

Якоб Йорданс. Пир Бобового Короля. 1645

Находясь в служебном кабинете. Крысин принял от заместителя директора одного из коммерческих предприятий незаконное денежное вознаграждение в сумме 450 тысяч рублей за предоставление предприятию права на отвал грунта (песка) объемом 10 тысяч кубических метров в городе Агидели без проведения аукциона и торгов. Оперативное мероприятие было организовано при активном взаимодействии с сотрудниками местного отдела республиканского Управления ФСБ России и оперативными сотрудниками УЭБ и ПК МВД по Башкирии. После получения денег глава администрации был задержан. В ходе допроса в качестве подозреваемого вину свою он признал. Вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому решается, расследование уголовного дела продолжается.

«Агидель — небольшой моногород, темпы развития которого в последние двадцать лет нельзя назвать внушительными, — пояснил политолог Дмитрий Казанцев. — Депрессивные настроения населения и фактическое бездействие главы администрации Агидели привело к тому, что уровень доверия местной власти поступательно снижался. Совокупность таких серьезных упущений и обеспечила значительный поток жалоб на администрацию и главу, что и привлекло внимание следственного комитета».

Доцент БГПУ им. М. Акмуллы Евгений Соболев отметил, что многие главы администраций настолько привыкли к руководящим постам, что «порой чувствуют себя некоронованными королями в своих районах».

«Это не позволяет им увидеть рост антикоррупционных настроений среди населения, — уверен эксперт. — Однако в свете требований ОНФ, руководство республики, похоже, решило активизировать это направление работы. Полагаю, что это будет позитивно встречено населением».

Политолог Дмитрий Михайличенко считает, что задержанием Крысина руководство Башкирии шлёт сигнал остальным районным главам, и не только им.

«С коррупцией будут бороться, — утверждает собеседник ИА REGNUM. — В условиях социально-экономического кризиса такие решительные действия позитивно восприняты населением республики».

Экономист Константин Кузьминых подчеркнул, что антикоррупционная борьба в Российской Федерации набирает обороты.

«По всем информационным каналам «трубят», что антикоррупционная кампания в стране прогрессирует, что в Кремле внимательно следят за каждым резонансным делом, — напомнил эксперт. — Все правоохранительные структуры и сотрудники замотивированы и нацелены на выполнение всероссийской антикоррупционной политики. Это заметно по росту количества дел в РФ в отношении крупных чиновников. Остается надеяться, что в России много честных и порядочных людей, которые не берут взяток и просто хорошо выполняют свою работу».

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2016 года в Москве при получении взятки был задержан, а позже арестован губернатор Кировской области Никита Белых.

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В конце июля решением президента РФ он был отстранен от должности в связи с утратой доверия.