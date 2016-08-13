Рио-де-Жанейро, Бразилия, 13 августа, 2016, 07:42 — ИА Регнум. В седьмой день Олимпиады олимпийцы России завоевали 1 золотую, 1 серебряную и 1 бронзовую медали.

pixabay.com Олимпиада-2016

Российская мужская команда рапиристов завоевала «золото», победив последовательно британцев, американцев и, в финале, французов. Состав российской сборной: Тимур Сафин, Артур Ахматхузин, Алексей Черемисинов.

На олимпийском треке российские велосипедистки Анастасия Войнова и Дарья Шмелёва завоевали серебряные медали в командном спринте, уступив только китаянкам.

Российский стрелок Кирилл Григорьян завоевал бронзовую медаль в стрельбе лежа из малокалиберной винтовки с 50 м. Отличный результат для дебютанта Олимпиады.

Теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина завоевали медали Олимпиады, а какие это будут медали, определится только в финале. В полуфинале россиянки переиграли чешскую пару Шафаржева/Стрыцова со счётом 2:0 (6:7(6) 4:6).

Волейболистки сборной России со счётом 3:0 победили команду Японии и теперь сыграют главный матч группового этапа с командой Бразилии.

Российские гандболистки тоже идут в своей группе без поражений. В матче Россия — Аргентина счёт 35:29.

Волейболисты-пляжники впервые в истории попали в четвертьфинал олимпийского турнира, у мужчин это пара Вячеслав Красильников и Константин Семенов, а у женщин Екатерина Бирлова и Евгения Уколова. Ещё одна мужская пара, Дмитрий Барсук и Никита Лямин, поборются за выход в четвертьфинал завтра.

Золотые медали, завоёванные спортсменами разных стран в седьмой день Олимпийских игр:

Велоспорт

Женщины, командный спринт на треке — команда Китая.

Мужчины, командная гонка преследования — команда Великобритании.

Гребля академическая

Женщины, двойки парные лёгкого веса — Илсе Паулис / Майки Хэд, Нидерланды.

Мужчины, двойки парные лёгкого веса — Жереми Азу / Пьерр Уен, Франция.

Женщины, двойки распашные — Хелен Гловер / Хизер Стэннинг, Великобритания.

Мужчины, четвёрки распашные — команда Великобритании.

Дзюдо

Женщины, свыше 78 кг — Эмели Андреоль, Франция.

Мужчины, свыше 100 кг — Тедди Ринер, Франция.

Конный спорт

Выездка, командное первенство — Изабелль Верт, Германия.

Лёгкая атлетика

Женщины, 10 000 м — Алмаз Аяна, Эфиопия, с новым мировым рекордом.

Мужчины, ходьба, 20 км — Ван Чжэнь, Китай.

Женщины, толкание ядра — Мишель Картер, США

Плавание

Женщины, 200 м спина — Мэйделин Дирадо, США.

Мужчины, 100 м баттерфляй — Джозеф Шулинг, Сингапур.

Женщины, 800 м вольный стиль — Кэти Ледеки, США.

Мужчины, 50 м вольный стиль — Энтони Эрвин, США. Эрвин завоевал золотую медаль в возрасте 35 лет. Свою первую олимпийскую победу он одержал в 2000 году в Сиднее, на четыре года раньше ветерана Майкла Фелпса.

Прыжки на батуте

Женщины, индивидуальное первенство — Татьяна Петреня, Белоруссия.

Стрельба

Женщины, скит — Диана Бакози, Италия.

Мужчины, винтовка малокалиберная, 50 м, лежа немец Генри Юнгхайнель, Германия.

Стрельба из лука

Мужчины, индивидуальное первенство — Шеф ван ден Берг, Нидерланды.

Теннис

Мужчины, парный разряд — Рафаэль Надаль и Марк Лопес, Испания.

Тяжёлая атлетика

Женщины, до 75 кг — Рим Чжон Сим, КНДР.

Фехтование

Мужчины, рапира, командное первенство — команда России.

Надо признать, что 12 августа получился на Олимпиаде «днём Германии».

Медальный зачёт Олимпийских игр смотри здесь.