Олимпиада в Рио: некоторые итоги седьмого олимпийского дня
Рио-де-Жанейро, Бразилия, 13 августа, 2016, 07:42 — ИА Регнум. В седьмой день Олимпиады олимпийцы России завоевали 1 золотую, 1 серебряную и 1 бронзовую медали.
Российская мужская команда рапиристов завоевала «золото», победив последовательно британцев, американцев и, в финале, французов. Состав российской сборной: Тимур Сафин, Артур Ахматхузин, Алексей Черемисинов.
На олимпийском треке российские велосипедистки Анастасия Войнова и Дарья Шмелёва завоевали серебряные медали в командном спринте, уступив только китаянкам.
Российский стрелок Кирилл Григорьян завоевал бронзовую медаль в стрельбе лежа из малокалиберной винтовки с 50 м. Отличный результат для дебютанта Олимпиады.
Теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина завоевали медали Олимпиады, а какие это будут медали, определится только в финале. В полуфинале россиянки переиграли чешскую пару Шафаржева/Стрыцова со счётом 2:0 (6:7(6) 4:6).
Волейболистки сборной России со счётом 3:0 победили команду Японии и теперь сыграют главный матч группового этапа с командой Бразилии.
Российские гандболистки тоже идут в своей группе без поражений. В матче Россия — Аргентина счёт 35:29.
Волейболисты-пляжники впервые в истории попали в четвертьфинал олимпийского турнира, у мужчин это пара Вячеслав Красильников и Константин Семенов, а у женщин Екатерина Бирлова и Евгения Уколова. Ещё одна мужская пара, Дмитрий Барсук и Никита Лямин, поборются за выход в четвертьфинал завтра.
Золотые медали, завоёванные спортсменами разных стран в седьмой день Олимпийских игр:
Велоспорт
Женщины, командный спринт на треке — команда Китая.
Мужчины, командная гонка преследования — команда Великобритании.
Гребля академическая
Женщины, двойки парные лёгкого веса — Илсе Паулис / Майки Хэд, Нидерланды.
Мужчины, двойки парные лёгкого веса — Жереми Азу / Пьерр Уен, Франция.
Женщины, двойки распашные — Хелен Гловер / Хизер Стэннинг, Великобритания.
Мужчины, четвёрки распашные — команда Великобритании.
Дзюдо
Женщины, свыше 78 кг — Эмели Андреоль, Франция.
Мужчины, свыше 100 кг — Тедди Ринер, Франция.
Конный спорт
Выездка, командное первенство — Изабелль Верт, Германия.
Лёгкая атлетика
Женщины, 10 000 м — Алмаз Аяна, Эфиопия, с новым мировым рекордом.
Мужчины, ходьба, 20 км — Ван Чжэнь, Китай.
Женщины, толкание ядра — Мишель Картер, США
Плавание
Женщины, 200 м спина — Мэйделин Дирадо, США.
Мужчины, 100 м баттерфляй — Джозеф Шулинг, Сингапур.
Женщины, 800 м вольный стиль — Кэти Ледеки, США.
Мужчины, 50 м вольный стиль — Энтони Эрвин, США. Эрвин завоевал золотую медаль в возрасте 35 лет. Свою первую олимпийскую победу он одержал в 2000 году в Сиднее, на четыре года раньше ветерана Майкла Фелпса.
Прыжки на батуте
Женщины, индивидуальное первенство — Татьяна Петреня, Белоруссия.
Стрельба
Женщины, скит — Диана Бакози, Италия.
Мужчины, винтовка малокалиберная, 50 м, лежа немец Генри Юнгхайнель, Германия.
Стрельба из лука
Мужчины, индивидуальное первенство — Шеф ван ден Берг, Нидерланды.
Теннис
Мужчины, парный разряд — Рафаэль Надаль и Марк Лопес, Испания.
Тяжёлая атлетика
Женщины, до 75 кг — Рим Чжон Сим, КНДР.
Фехтование
Мужчины, рапира, командное первенство — команда России.
Надо признать, что 12 августа получился на Олимпиаде «днём Германии».
Медальный зачёт Олимпийских игр смотри здесь.