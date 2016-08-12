Киев, 12 августа, 2016, 13:00 — ИА Регнум. Нидерландская компания Yuzgas B.V. вложит 200 млн долларов в проект по добыче сланцевого газа на Юзовской площади (Харьковская область и украинской часть Донецкой области). Об этом заявил директор компании «Надра Юзовская» (владелец Юзовской площади, дочерний проект госкомпании «Надра Украины») Виктор Назаркевич.

Меризи да Караваджо. Шулеры. 1594

«Предварительно… соглашение о разделе углеводородов, которые будут добываться в пределах Юзовского участка, рассчитано на 50 лет, из которых первые пять являются самыми рискованными, ведь на этапе начального геологического изучения инвестор еще не знает, получит ли он прибыль», — заявил Назаркевич.

Чиновник подчеркнул, что именно Yuzgas B.V. предложила наибольшую программу поисковых работ, например, обязательства по 15 скважинам, и подтвердила готовность уплаты бонусов государству.

«Это 25 млн долларов за первый коммерческий газ, 50 млн долларов за первую разработку и 100 млн долларов при достижении максимальной добычи. В районах, где планируется бурение, обещают инвестиции в местные школы, больницы и другую социальную инфраструктуру… В целом доля государства в соглашении предусмотрена на уровне 25−60%, а в случае невозможности Yuzgas B.V. выполнять свои финансовые обязательства, такое обязательство переходит к материнской компании», — проинформировал Назаркевич.

Он напомнил, что хотя 27 июля были объявлены результаты конкурса, но окончательное решение должно быть принято государством в лице Кабинета министров Владимира Гройсмана. У правительства есть 90 дней, чтобы определиться, будет ли Yuzgas B.V. инвестором для реализации соглашения о распределении продукции

Также чиновник сообщил, что в Киеве планируют активизировать работу и по Олесскому участку во Львовской и Ивано-Франковской областях Украины.

«Мы начинаем активизировать работу по этому проекту. В ближайшее время мы будем обращаться в межведомственную комиссию, которая должна создать соответствующий орган и разработать соответствующий механизм по принципу открытого конкурса для того, чтобы привлечь инвестора», — пояснил Назаркевич.

Напомним, что при президенте Украины Януковиче были заключены соглашения, согласно которым Юзовскую площадь должна была осваивать корпорация Shell, а Олесскую площадь — Chevron.

«Новые конкурсы по Юзовской и Олесской площадям не имеют ничего общего с действительным поиском инвесторов для нефтегазовой отрасли Украины. Непрозрачные обстоятельства проведения конкурса по Юзовской площади свидетельствуют о том, что добыча нетрадиционного газа в Украине так и не смогла выйти за рамки виртуальных проектов. Обмен глобальной компании Shell на малоизвестную компанию Yuzgas B.V. — это приговор так называемому инвестиционному климату Украины. Более того, изменение одного инвестора на другого без полноценного конкурса, а фактического «договорняка», носит характер сговора и является правовым нигилизмом», — заявил эксперт по энергетике, член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

К тому же, отмечает эксперт, ситуация на рынке нефти и газа существенно ухудшилась. Цена нефти колеблется на уровне 30−50 долл. за баррель, а природного газа — 150−250 долл. за 1000 куб. м, и это уже нанесло ущерб добыче сланцевого газа и газа из плотных песчаников в США.

«В Польше, на показатели которой ориентировались Shell и Chevron на Украине, фактически с 2015 года проекты перешли или в режим ожидания, или готовятся к банкротству. Тем более уже не стоит вспоминать о военных действиях и риске террористических актов на Юзовской площади, экономический кризис в стране, а также систематические политические проблемы. Все это делает проекты сланцевого газа и газа из плотных песчаников бесперспективными. Ситуация приобретает иронический оттенок, когда факт нецелесообразности и экономической неэффективности добычи газа из плотных песчаников на Юзовской площади признает в своих интервью и руководитель компании Emerston Capital (основатель Yuzgas B. V) Ярослав Кинах. Для чего же тогда инвестировать даже 200 млн. долларов?» — задается вопросом специалист.

Далее Корольчук размышляет — в проведении новых конкурсов по Юзовской и Олесской площадям на самом деле были кровно заинтересованы компании Shell и Chevron.

«Фактически Shell и Chevron вошли в коррупционный сговор с представителями ныне действующей власти с целью избавиться от неликвидного актива. Собственно, неликвидным активом стали проекты по поиску нетрадиционного газа на Юзовской и Олесской площади. Договоренность предусматривает абсолютную безответственность Shell и Chevron за невыполнение условий соглашения о разделе продукции и выход из проектов. Первым выгодополучателем и реальным победителем от определения нового разработчика Юзовской площади стала Shell. Компания наконец избавилась от бремени. Решение об изменении «инвестора» Юзовской площади (и скоро Олесской площади) позволяет Shell и Chevron избежать в будущем судебных процессов. Использовав сознательную слабость юридической позиции «Надра Украины» и государственных органов, компании Shell и Chevron могут сейчас не бояться судебных исков», — комментирует эксперт.

Он обращает внимание, что также снимается ответственность с Shell и Chevron за возможные обвинения и расследования фактов коррупции при первых конкурсах Юзовской и Олесской площадей в 2012—2013 гг.

«Речь идет о компании «СПК-Геосервис», которая без суда и расследования «добровольно» уступила свое место в компании «Надра Юзовская». А раньше нынешние представители власти обвиняли именно эту компанию в непрозрачности владельцев и коррупции. Будет ли интересовать правоохранительные органы ответ на вопрос — «кто реальный, а не формальный владелец компании Yuzgas B. V»? Это станет тестом на коррупцию», — подчеркнул член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий.

Юрий Корольчук делает следующий вывод: «Экономическая целесообразность использования Юзовской и Олесской площадей предусматривает проведение традиционной добычи газа, а не сланцевого или газа из плотных пород. Учитывая правовой хаос, в который существует сейчас на Украине, проект Юзовской и Олесской площадей может в ближайшем будущем изменить «целевое» назначение. Именно на этом будут пытаться «заработать» новые компании-операторы Юзовской и Олесской площадей».

Как сообщало ИА REGNUM, Yuzgas B.V. на 100% принадлежит фонду Emerstone Energy управляющей компании Emerstone Capital Partners. Учредителем этой компании, зарегистрированной в Люксембурге, назван Ярослав Кинач, президент канадской добывающей Iskander Energy Corp., которая владеет лицензиями на разработку месторождений метана угольных пластов.

Как отмечают СМИ, Кинач является бывшим советником Виктора Ющенко, а числе его «подвигов» числится сбор средств в Канаде на поиск минералов на Украине, в том числе золота в Карпатах. Сейчас структура Black Rock Minerals стоит в 20 раз дешевле, чем на момент сбора денег, невесть куда потрачено более 100 млн долларов, а результат поисков — нулевой.

В свою очередь, член комитета ВР по вопросам ТЭК, ядерной политики и ядерной безопасности, народный депутат фракции «Народный фронт» Наталья Кацер-Бучковская отмечала, что в конкурсе победила недавно зарегистрированная в Нидерландах компания Yuzgas B.V. с уставным капиталом 1 тыс. евро. По мнению политика, данная история может привести к ухудшению инвестиционного имиджа Украины — «ведь подобная политика проведения такого уровня конкурсов означает для иностранных инвесторов невозможность обеспечить конкурентоспособный отбор».

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