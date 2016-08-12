Москва, 12 августа, 2016, 12:51 — ИА Регнум. Иран после снятия санкций в любом случае будет развивать свою нефтяную отрасль: сам или за счет иностранных инвестиций. В этом случае для России будет лучше, если доля иранской нефтяной отрасли окажется под контролем российских компаний. Об этом заявил сегодня, 21 августа, начальник Управления по стратегическим исследованиям в энергетике Аналитического центра при Правительстве РФ Александр Курдин, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Дело в том, что сегодня Иран представляет особый интерес для иностранных инвесторов, в том числе и для российских. Например, частная российская компания «Лукойл» заявила, что планирует вложить миллиарды долларов в проекты в Иране. В сентябре этого года Тегеран посетит глава «Лукойла» Вагит Алекперов, чтобы провести переговоры об инвестициях. Более того, ранее управляющий директор Национальной нефтяной компании Ирана (NIOC) Али Кардор и гендиректор российской государственной «Зарубежнефти» Сергей Кудряшов подписали меморандум о взаимопонимании и базовое соглашение о неразглашении информации по разработке иранских нефтяных месторождений Западный Пайдар и Абан.

Сегодня, 12 августа, также стало известно, что возможностью запуска проектов в Иране интересуются «Газпром», «Лукойл» и «Роснефть». Об этом заявил посол РФ в Иране Леван Джанарян. Он также отметил, что во время переговоров делегации «Роснефти» с министром нефти Ирана Бижаном Зангане достигнута договоренность о формировании списка совместных перспективных проектов. В связи с этим возникает вопрос: значит ли это, что Россия, вкладывая деньги в развитие нефтяной отрасли в Иране, сама создает себе более мощного конкурента.

«Иран как конкурент России в рамках мирового нефтяного рынка будет так или иначе развиваться и может самостоятельно привлекать дальновидных иностранных инвесторов. Лучше, если элемент контроля над нефтяной отраслью Ирана окажется и у российских компаний или государства, а не у стран-потребителей, если только это не повредит инвестиционному процессу в самой России, который должен оставаться приоритетом», — объяснил эксперт.

Борьба за Китай

В гонке за досанкционной долей на мировом нефтяном рынке Иран уверенно увеличивает экспорт черного золота в Китай, Индию, Японию и Южную Корею. Так, только за июль текущего года поставки иранской нефти увеличились в эти азиатские страны почти вдвое — на 47% и составили 1,72 млн баррелей в сутки. И это, как отмечают многие эксперты, не предел. В это же время российские компании тоже экспортируют свою нефть, например, в Китай. Как отмечает Александр Курдин, пока России будет сложно преодолеть рубеж в 50 млн тонн экспорта нефти в Китай ранее 2020 года.

Эксперт подчеркнул, что Россия является одним из ряда крупных поставщиков нефти в Китай и не может рассчитывать на звание доминирующего поставщика. В прошлом году Китай импортировал примерно 335 млн тонн сырой нефти, из которых Россия поставила около 40 млн тонн, то есть российская доля в китайском импорте составила лишь 12%, а в потреблении — еще меньше. В то же время Россия активно усиливала свои позиции, в том числе и благодаря санкциям против Ирана. Так, в 2015 году прирост поставок из России составил около 10 млн тонн относительно 2014 года, тогда как поставки Ирана в Китай в 2014 и 2015 годах не росли и находились в диапазоне 25−30 млн тонн (хотя в 2016 году должны несколько возрасти).

«Несмотря на увеличение нефтяных продаж России в Китай, пока России будет сложно преодолеть рубеж в 50 млн т экспорта нефти в Китай ранее 2020 года, с учетом проблем развития внутренней добычи и инфраструктуры и наличия других обязательств по поставкам. Ирану также будет непросто существенно увеличить добычу в ближайшие годы сверх досанкционного уровня — сейчас не лучшее время для инвестирования в нефтяную отрасль, а для наращивания добычи это необходимо», — пояснил начальник Управления по стратегическим исследованиям в энергетике Аналитического центра при Правительстве РФ.

Что касается Китая, то он будет быстро увеличивать потребности в импорте. Возможно, не так активно, как раньше. Это связано с замедлением экономики. Однако можно ожидать, что ежегодный прирост потребления в Поднебесной, скорее всего, окажется не меньше 10 млн тонн в год. Таким образом, в среднесрочной перспективе растущий китайский рынок может абсорбировать повышение и российского, и иранского экспорта, сделал вывод эксперт.

Ирану пока еще тяжело

В последнее время мы все чаще видим активность Ирана на внутреннем и внешнем мировых нефтяных рынках. Увеличение экспорта в азиатские страны, рост объемов производства, утверждение новой модели нефтяных контрактов для иностранных инвесторов — все это говорит о желании Ирана как можно скорее восстановить свою долю на рынке, а возможно, даже увеличить ее еще больше. За короткий срок ИРИ уже смогла вернуть себе 80% потерянный из-за санкций доли рынка. Сейчас особый интерес представляет то, как быстро Тегеран сумеет реализовать свои планы.

Теперь иранские власти намерены к 2021 году довести производство нефти до 5,8 млн баррелей в сутки. Ранее глава Ассоциации иранских производителей нефтегазового оборудования Реза Падидар заявил, что в конце июля Иран сумел довести производство нефти до уровня 4,1 млн баррелей в сутки. Многие эксперты скептически отнеслись к тому, что Ирану всего за шесть месяцев удастся достигнуть такого результата. Но результат, как говорится, налицо.

По уровню добычи нефти Иран по итогам июля 2016 года уже практически вышел на досанкционный уровень, если опираться на данные Международного энергетического агентства. Однако в летний период добыча в стране практически перестала расти, отметил Курдин.

«Это свидетельствует о том, что повышение добычи сверх ранее достигнутых уровней представляет для Ирана сложность, особенно сейчас, в условиях ограниченной инвестиционной привлекательности нефтяной отрасли в мире в целом», — заключил аналитик.