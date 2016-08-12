Калуга, 12 августа, 2016, 12:35 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Строитель

За пять лет объемы жилищного строительства в Калужской области увеличились в 1,6 раза. В минувшем году в регионе было введено в эксплуатацию 795 тысяч квадратных метров жилья — это пятое место в Центральном федеральном округе по объемам введенного жилья, сообщает 12 августа корреспондент ИА REGNUM, по информации регионального министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Жилищный фонд области по состоянию на 1 января 2016 года составил 28,5 млн. кв. метров общей площади и за год увеличился на 2,5%.

На территории Калужской области в 2015 году продолжалась реализация подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей». В её рамках улучшила жилищные условия 251 молодая семья. В 2016, 2017 и 2018 годах планируется обеспечивать социальными выплатами не менее 200 молодых семей.

Помимо того, населением за счет собственных и заемных средств построено 3 015 жилых домов общей площадью 377,6 тыс. кв. метров.

Между тем, одним из важнейших направлений строительной отрасли в Калужской области в 2015 году стала реализация проектов арендного жилья. За время реализации программы (2011−2015 годы) построено 57 тыс. кв. метров. В 2016 году ООО «Фуяо Стекло Русс» запланирован ввод Комплекса общежитий для сотрудников работающих вахтовым методом на заводе по производству автомобильного стекла площадью порядка 25 тыс. кв. метров.