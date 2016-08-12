Мурманск, 12 августа, 2016, 13:53 — ИА Регнум. В Мурманской области утверждён краткосрочный план реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2017 год. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Капитальный ремонт

«В краткосрочный план включены 343 многоквартирных дома, расположенные в 28 муниципальных образованиях Мурманской области, — отметили в ведомстве. — Основными видами работ при проведении капитального ремонта будут являться ремонт крыш, внутридомовых инженерных систем (холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, отопления, водоотведения, электроснабжения), ремонт фасадов, замена лифтового оборудования».

О том, что к формированию плана работ на 2017 год следует приступить как можно скорее, в мурманском Фонде капительного ремонта заявили в начале года. Как тогда отметили в организации, это позволило бы собственникам заранее ознакомиться с проектно-сметной документацией и принять решение о том, какие виды работ необходимо выполнить в первую очередь. Отметим, по итогам 2015 года в Фонд капремонта Мурманской области от собственников поступило 466 миллионов рублей. В целом, по оценке представителей организации, мурманчане считаются ответственными собственниками: процент собираемости взносов на капремонт в регионе можно назвать хорошим, в среднем он составляет 80%.

По данным правительства области, в прошлом году за счёт средств собственников жилья, а также средств федерального и местных бюджетов почти 14 тысяч жителей области улучшили условия проживания. В 116 многоквартирных домах были выполнены работы капитального характера. В своём выступлении перед депутатами областной думы губернатор Марина Ковтун признала, что в регионе «никого не радуют эти «платёжки». Однако ремонт проводить надо, и совсем недавно глава профильного министерства в Мурманске указал на выход из ситуации: недовольные Фондом капремонта северяне могут собирать средства на работы сами. Добавим, в начале лета региональные власти начали обсуждать вопрос увеличения взноса за капитальный ремонт.

По информации ИА REGNUM, в 2017 году он может быть увеличен на уровень инфляции, который установил Минэкономразвития Российской Федерации, это 5 процентов. Напомним, в текущем году минимальный размер взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов составляет 2 рубля за квадратный метр в деревянных домах этажностью 3 и менее этажей, и 6 рублей за квадратный метр в прочих домах, включённых в региональную программу. В целом на ремонт общего имущества в многоквартирных домах Мурманской области в 2016 году предполагается потратить 658,75 миллионов рублей, предусмотрено проведение работ в 202 многоквартирных домах.