Рига, 12 августа, 2016, 12:26 — ИА Регнум. Несмотря на то, что формальное решение о размещении в Латвии системы противовоздушной обороны Patriot еще не принято, в министерстве обороны не исключают возможности размещения системы в стране, сообщает BNS.

raytheon.com Противоракетный комплекс Patriot

Напомним, как заявил командующий наземных подразделений ВВС Германии, бригадный генерал Михаэль Гшосман, Германия и Нидерланды в октябре 2016 года планируют испытать общую систему противовоздушной обороны Patriot, которая в будущем может стать моделью для размещения этих ракетных комплексов в Польше или в странах Прибалтики.

Предполагается, что во время учений, которые пройдут на острове Крит, будет закреплена новая совместная концепция операций противовоздушной и противоракетной обороны, которую обе страны разрабатывали в течение последнего года, сообщил генерал.

В целом во время учений планируется произвести запуск более 40 ракет-перехватчиков, а затем Германия и Нидерланды могли бы передать двустороннее противоракетное подразделение в распоряжение НАТО.

Представители стран Прибалтики приветствовали отправку ракетных систем Patriot в Восточную Европу во время учений летом 2016 года, но, как указал Гшосман, такой шаг может иметь большее символическое значение, если в нем будут участвовать несколько стран.

«Вместе мы могли бы обеспечить еще более высокие гарантии и послать политический сигнал, если бы разместили общее тактическое подразделение с немецкими, голландскими и американскими системами Patriot, которое должно носить исключительно оборонительный характер, где-нибудь в Польше или странах Балтии», — отметил генерал.