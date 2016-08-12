Новосибирск, 12 августа, 2016, 12:41 — ИА Регнум. В Новосибирской области увеличилось количество ипотечных кредитов, выданных населению, по сравнению с показателями прошлого года. По данным ЦБ РФ, за первые шесть месяцев 2016 года в регионе выдано на 43% таких кредитов больше, чем за аналогичный период 2015 года. Всего новосибирцы взяли 9 377 ипотечных кредитов на сумму 14,8 млрд рублей. Средневзвешенная величина ставки составила 12,72%, что на 1,28% ниже показателей первого полугодия 2015 года.

Анна Алябьева По данным прокуратуры, в Новосибирской области уже числятся 65 долгостроев

Новосибирские власти считают, что это позволит строительной отрасли области выйти на прежний темп развития. По данным, которые ИА REGNUM предоставили в областном правительстве, за январь — июль 2016 года в регионе введено в эксплуатацию более 940 тысяч квадратных метров жилья. Это чуть более 15,8 тыс. квартир. На долю многоэтажного жилья приходится свыше 66% от общего введенного жилья, малоэтажного жилья в регионе порядка 34% от общих объемов. По планам же в текущем году должно быть построено почти 1,9 млн квадратных метров жилья.

«У нас большой задел земель порядка 4 млн кв. м. Также у нас большой объем ипотеки, и думаю, что мы плавно выйдем из непростой экономической ситуации. За шесть месяцев 2016 года мы заключили порядка 1,2 тыс. разрешений на строительство, что в принципе аналогично соответствующему периоду прошлого года», — заявил заместитель министра строительства Новосибирской области Иван Шмидт.

Доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов Новосибирского государственного университета экономики и управления Андрей Муравьев отмечает, что ничего удивительного в росте показателя выданных ипотечных кредитов нет. «Рост выдачи ипотечных кредитов наблюдается не только в Новосибирской области. Это, пожалуй, общероссийская тенденция. Именно стремительный рост по сравнению с прошлым годом. Улучшение жилищных условий — одна из основных проблем жителей страны. Поэтому брали ипотечные кредиты и будут брать. Другое дело, что во времена стабильной экономики объем предоставляемых кредитов населению растет, а в условиях спада экономики, что мы наблюдали в прошлом году, он будет снижаться. Потому что, когда идет девальвация рубля, когда стремительно снижается финансовая состоятельность населения, тут, конечно, уже невозможно брать кредиты. Еще и потому, что банки начинают ужесточать условия. В условиях кризиса государство решило не сворачивать программу государственной поддержки строительной отрасли, то есть ипотеки. Она подразумевает, что государство помогает именно застройщикам. Потому что строительная отрасль является таким драйвером развития российской экономики. Это — рабочие места, это — производство. Соответственно, созданная программа работает», — отметил в интервью ИА REGNUM Андрей Муравьев.

При этом эксперт подчеркнул: не стоит забывать о том, что в прошлом году произошло резкое снижение объемов выдаваемых кредитов. И на фоне прошлогоднего стремительного снижения наблюдается относительно стремительный рост.

«А так, если сравнить сегодняшние показатели с 2013—2014 годами, то это нормальные темпы роста, не более того. На фоне прошлогоднего спада сейчас все будет выглядеть как стремительный рост. Психологически в прошлом году было тяжело для населения. Плюс еще и банки ужесточили условия, и была полная неопределенность условий и того, что будет дальше. Сейчас особо лучше не стало, но психологически человек привыкает ко всему», — считает он.

Андрей Муравьев говорит, что «ипотека сегодня, пожалуй, рассматривается как единственный способ массовой продажи квартир в Новосибирской области».

«Если сравнивать людей, которые накапливают необходимую сумму, и тех, которые прибегают к услугам банковского кредитования, конечно, основная масса — это ипотечные заемщики. И это основной способ поддержать строительную отрасль Новосибирской области. В условиях спада, естественно, банки начинают работать только с выбранными застройщиками, с очень ограниченным кругом строительных компаний. И использование ипотечного кредитования позволяет, даже в условиях нестабильной экономики, поддерживать определенное строительство и объемы продаж квартир. Других вариантов пока сейчас нет», — подчеркнул эксперт.

По данным прокуратуры Новосибирской области, на 1 июля 2016 года в регионе зарегистрировано 65 долгостроев. Это те объекты, застройщики которых нарушили сроки ввода в эксплуатацию и передачи объектов долевого строительства больше чем на девять месяцев, из них 50 домов — на территории города Новосибирска. В их строительстве участвуют более 6,2 тыс. человек. Всего по итогам 1-го полугодия текущего года прокуратура выявила 342 нарушения законодательства в этой сфере, внесла 45 представлений, по результатам которых к дисциплинарной ответственности привлечено 30 должностных лиц, возбуждено 23 дела об административных правонарушениях, одно исковое заявление направлено в суд.

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