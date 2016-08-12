Шанхай, Китай, 12 августа, 2016, 12:11 — ИА Регнум. В связи с недавними террористическими актами в Таиланде власти КНР вводят дополнительные меры безопасности на транспортных объектах. Соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном сайте Министерства общественной безопасности КНР.

chinaaviationdaily.com Досмотр вещей в аэропорту

Со следующей недели все пассажиры международных аэропортов Шанхая, Пекина и Гуанчжоу будут вынуждены пройти дополнительный досмотр. Администрации аэропортов Шанхая, Пекина и Гуанчжоу просит пассажиров заблаговременно прибывать в аэропорт, в связи с введением дополнительного досмотра багажа при входе в здания аэровокзалов, пишет «Наньцзао жибао».

Кроме того, на сайте был опубликован полный перечень запрещенных к провозу веществ, в том числе колющие и режущие предметы, а также легковоспламеняющиеся вещества. Аналогичные меры безопасности будут приняты на всех вокзалах китайских мегаполисов.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 12 июня в международном аэропорту Шанхая прогремел взрыв. Сам момент взрыва в международном аэропорту «Пудун» в китайском городе Шанхае попал на видео.