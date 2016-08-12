Ярославль, 12 августа, 2016, 12:00 — ИА Регнум. В Ярославле предстанет перед судом бывший директор ООО «Север-3». 61-летняя женщина обвиняется в уклонении от уплаты налогов на 37 миллионов рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Ярославской области.

Как установлено следствием, деньги скрывались путем внесения в налоговую декларацию предприятия заведомо ложных сведений. Для этого в 2007—2009 годах организация создавала видимость использования зала в помещении торгового центра несколькими индивидуальными предпринимателями.

Каждый из них использовал не более 150 квадратных метров торговой площади и мог претендовать на применение специального режима налогообложения в виде ЕНВД. «Север 3» же получал необоснованную налоговую выгоду, образовавшуюся в результате освобождения от уплаты с выручки универсама налога на прибыль и НДС, а также освобождения от уплаты ЕСН и налога на имущество. В результате не исчисленная и неуплаченная в бюджет общая сумма налогов превысила 37 миллионов рублей.

Уголовное дело в отношении экс-руководительницы предприятия расследовано СУ СКР по Ярославской области. В ближайшее время женщина предстанет перед судом.