Берлин, 12 августа, 2016, 11:55 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко таким образом отреагировал на жесткие заявления из России. За день до этого президент России Владимир Путин обвинил Украину в попытке терактов в Крыму, пишет газета Süddeutsche Zeitung (SZ).

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Хотя Москва обвинила правительство в Киеве в «терроризме», ЕС, рассмотрев российские обвинения, не обнаружили никаких доказательств этого. Украинский президент Петр Порошенко привел вооруженные силы Украины на фактической границе оккупированного Россией черноморского Крыма в полную боевую готовность. Кроме того, украинские военные мобилизованы вдоль всей линии фронта в областях на востоке Украины, подконтрольных пророссийским сепаратистам. Это вызвало новый виток напряженности в отношениях между Украиной и Россией, информирует газета.

На юге Украины со среды проводятся военные маневры. Но, по словам украинского генерального штаба, они были запланированы ранее, добавляет SZ.