Рим, 12 августа, 2016, 11:51 — ИА Регнум. «Реорганизация внутренних сил безопасности, замена полномочных представителей для Крыма и Кавказа, арест губернаторов и мэров, содействие самым верным. Вот как Путин защищает себя от возможного переворота в турецком стиле», — написал во вторник, 9 августа, журнал о геополитике Eastonline. По мнению редакции, если бы было что-то, чему Путин мог бы поучиться у Эрдогана, так это не столько опыту подавления самого переворота, а чисткам, которые начались по всей стране на следующий день.

Рене Магритт. Запрещённая репродукция (фрагмент). 1937

«Многие наблюдатели отмечают все более ярко выраженные схожие черты между Россией и Турцией, две системы все меньше демократические, системы автократические в руках двух сильных мужчин, харизматичных, с широкой народной поддержкой. Некоторые говорят, что Эрдоган принял «путинизм» как модель, некоторые, наоборот, утверждают, что Путин был вдохновлен тем, как Турция справляется с оппозицией. Не вызывает сомнений тот факт, что президент России любит играть на опережение. И в самом деле, он уже начал чистки в системе».

В качестве примера приводится увольнение главы Федеральной таможенной службы Андрея Бельянинова, после того, как его дом обыскали ФСБ; три старших офицера Следственного комитета, в том числе восходящий директор и первый заместитель руководителя Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве Денис Никандров, были арестованы спецслужбами; и всего за один день, 28 июля, четыре губернатора — в Севастополе и в Калининградской, Ярославской и Кировской областях были заменены.

В статье отмечается, что «чистка на самом высоком уровне в российском правительстве ускорилась в последние несколько недель, но началось не вчера». В течение нескольких месяцев был заменен губернатор Тульской области, в то время как губернаторы Кировской и Сахалинской оказались в наручниках по обвинению в коррупции. Даже чиновники более низкого ранга, от мэров до заместителей, в количестве нескольких десятков были арестованы и уволены с начала года. Обвинение всегда одинаково: коррупция. «Классические чистки — оружие избирательного правосудия, им гарантирован успех в стране, где коррупция носит эндемический характер на всех уровнях», — утверждает Eastonline и говорит о том, что в России к власти пришли силовики. «Во-первых, это не отнюдь не новшество, что Путин выбирает в свои ряды офицеров ФСБ. Кроме того, многие из новых назначенных, даже с прошлым в разведывательных службах, уже занимали государственные посты в других учреждениях. И это, пожалуй, самый важный факт, это своеобразный критерий Путина в новых выборах».

В конце статьи резюме: цель Путина всегда выглядит одинаково: сбалансировать роль основных антагонистических внутренних сил так, чтобы ни у кого в руках не оказалось достаточного власти. Возможно, это не случайно, что происходит эта чистка всего через несколько дней после переворота в Турции.