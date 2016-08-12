Рыбинск, Ярославская область, 12 августа, 2016, 11:42 — ИА Регнум. Управляющая компания в Рыбинске Ярославской области привлечена к ответственности за незаконное взимание платы с провайдера. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ярославском УФАС, управдм обязали перечислить в бюджет более одного миллиона рублей.

ОАО «Управляющая компания» заключило с провайдером кабельного и цифрового телевидения договор об обеспечении доступа в дома для обслуживания телекоммуникационного оборудования. При этом управдом самостоятельно установил для провайдера плату за использование общедомового имущества — 500 рублей в месяц за каждый дом. Всего за 100 домов, находящихся в управлении организации, провайдер ежемесячно платил «Управляющей компании» 50 тысяч рублей.

Соответствующие счета выставлялись провайдеру с января 2012 года. В июле 2014 года компания-провайдер отказалась оплачивать незаконный сбор. В результате управдом ограничил ей доступ в помещения домов.

Провайдер обратился с жалобой в антимонопольную службу. В результате УФАС установило в действиях управляющей организации нарушения. Как констатировали в ведомстве, решение об использовании общедомового имущества должно приниматься общим собранием собственников жилья. При этом оплата должна производиться в пользу собственников, а не управляющей компании.

«Комиссия Ярославского УФАС России признала ОАО «УК» нарушившим антимонопольное законодательство и выдало предписание о прекращении нарушения, а также перечислении в федеральный бюджет дохода в размере 1 066 000 рублей, полученного вследствие нарушения антимонопольного законодательства», — прокомментировал руководитель Ярославского УФАС России Алексей Ширков.

ОАО «Управляющая компания» оспорило решение УФАС в судебном порядке. Однако Арбитражный суд первой и второй инстанции подтвердил правомерность решения антимонопольного органа.