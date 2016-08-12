Москва, 12 августа, 2016, 11:39 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин внёс на ратификацию в Госдуму проект договора со Шри-Ланкой об обмене гражданами, приговорёнными к тюремному заключению. Текст документа появился в электронной базе Госдумы 12 августа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума

«Договор был подписан в целях развития международно-правовой базы российско-ланкийского сотрудничества по вопросам передачи лиц, осужденных к лишению свободы, и будет способствовать защите прав и законных интересов российских граждан», — говорится в пояснительной записке.

Согласно документу, Россия и Шри-Ланка обязуются на взаимной основе и при соблюдении указанных в документе условий передавать друг другу лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве их гражданства. Страна исполнения приговора обеспечивает пролонгирование отбывания наказания осужденным согласно своим законам. Также оговариваются условия передачи осужденных, устанавливаются требования к форме и содержанию запросов о передаче и ответов на них, а также порядок исполнения запросов.