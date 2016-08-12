Москва, 12 августа, 2016, 11:37 — ИА Регнум. После двойного убийства, которое произошло в Москве вблизи станции метро «Рязанский проспект», возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета России по Москве.

Clker-Free-Vector-Images Убийца

Отмечается, что 12 августа в полицию поступило сообщение: около станции метро «Рязанский проспект» найдены два трупа. На место происшествия выехала оперативно-следственная группа, обнаружившая двух мужчин, как выяснилось в дальнейшем, 1947 и 1980 годов рождения: один был ещё жив.

«Им были нанесены многочисленные колото-резаные ранения, от которых один из потерпевших скончался на месте происшествия, другой умер в скорой помощи», — сообщили в пресс-службе.

Здесь же, у метро, находился ещё один человек с колото-резаным ранением в область правой руки — его доставила в медучреждение бригада скорой помощи. Выяснилось, что мужчина 1981 года рождения пытался предотвратить убийство и сам пострадал. В настоящее время его жизни, как утверждают медики, ничто не угрожает.