Благовещенск, 12 августа, 2016, 11:29 — ИА Регнум. В Приамурье суд вынес приговор бывшему градоначальнику Благовещенска Александру Мигуле. Экс-мэра осудили на 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в суде. Подсудимому вменялось нецелевое расходование бюджетных средств, превышение должностных полномочий, незаконное участие в предпринимательской деятельности.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Подайте

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Как сообщало ИА REGNUM, Александр Мигуля был мэром Благовещенска с 2004 по 2010 год. После начала следствия он подался в бега и был объявлен в международный розыск. Экс-градоначальник был задержан в мае 2015 года в Липецкой области.

«Благовещенский городской суд Амурской области рассмотрел в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении Мигули Александра Анатольевича, который совершил действия, явно выходящие за пределы его полномочий и повлекшие существенное нарушение охраняемых законом интересов общества или государства, совершил расходование бюджетных средств в особо крупном размере, использовал свои служебные полномочия вопреки интересам службы, из корыстной заинтересованности», — пояснили в местном суде.

Суд приговорил Мигулю к 9 годам лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе одного из заседаний городского суда Мигуля попросил об изменении меры пресечения с заключения под стражу, чтобы иметь возможность баллотироваться в депутаты Госдумы. Но суд просьбу не удовлетворил. Александр Мигуля не представил в избирком в срок подписные листы и был отстранен от участия в выборах.