Санкт-Петербург, 12 августа, 2016, 11:27 — ИА Регнум. Молодой человек получил тяжелые травмы при падении с железнодорожного моста в городе Кириши Ленинградской области. Это произошло во время попытки сделать селфи, сообщили ИА REGNUM сегодня, 12 августа, в управлении на транспорте МВД России по СЗФО.

eydreeyawn Селфи-палка

Как установлено, двое несовершеннолетних с целью сделать фотоснимки самих себя влезли на железнодорожный мост. «В момент, когда один из юношей хотел сделать фотографию, он потерял равновесие и упал с 7-метровой высоты на бетонное основание, получив многочисленные травмы», — пояснили в транспортной полиции.

Пострадавший в состоянии средней тяжести госпитализирован с диагнозом: кататравма, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый перелом ребер, травмы брюшной и грудной клетки.

Личности подростков установлены — это 14-летние учащиеся одной из школ г. Кириши. Родители подростков привлечены к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Органами транспортной полиции проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа 2016 года в Рязанской области 11-летняя девочка залезла на крышу грузового поезда, чтобы сделать селфи. В результате контакта с электропроводом девочка получила ожог 70% тела, а также перелом черепа и ушиб мозга.

Читайте также: Жизнь за селфи: рязанскую школьницу ударило током на железной дороге

В Ленобласти 11 июля трое подростков залезли на вышку освещения спортивного стадиона «Кировец» в Тихвине для фотографирования. В момент коллективного селфи 15-летняя девушка оступилась, потеряла равновесие и упала в люк, расположенный в центре вышки. При падении она получила перелом позвоночника и ноги.

Читайте ранее в этом сюжете: Школьница из Ленобласти попала в реанимацию после попытки сделать селфи