Севастополь, 12 августа, 2016, 11:22 — ИА Регнум. Создание запланированных перехватывающих парковок на въезде в центр Севастополя откладывается до завершения судебных разбирательств с владельцами четырех участков земли. Об этом 12 августа заявил и.о. директора департамента городского хозяйства Андрей Демин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Парковка

«Планы правительства Севастополя относительно создания перехватывающих парковок в городе не изменились. Такие парковки будут созданы, однако сегодня процесс тормозят судебные разбирательства по четырем земельным участкам, в частности, возле штаба Черноморского флота, на мысе Хрустальный и др.», — сказал Демин.

По его словам, возможно, суды завершатся в октябре. «Земля, которая была передана на 49 лет и не используется по назначению, поступит в казну города Севастополя. И дальше либо департамент городского хозяйства, либо инвестор приступят к созданию многоуровневых перехватывающих парковок», — отметил Демин.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе городские власти заявляли о планах организации шести парковочных зон в центре Севастополя.

В частности, парковки должны были появиться на территории морского порта возле Графской пристани (для заезда транспорта в будние дни частично будет открыта пл. Нахимова, в выходные дни этот участок будут закрывать для автомобильного потока), в Артбухте, на площадке возле памятника «Матросу и солдату», на ул. Воронина (возле штаба ЧФ РФ), на пл. 50-летия СССР. Также дополнительные места для стоянки авто оборудуют на пл. Восставших.

Экс-губернатор Сергей Меняйло заявлял, что в городе создаются три перехватывающие парковки за 60 млн рублей.

В октябре 2014 года градостроительный совет Севастополя одобрил концепцию создания на въездах в центр города шести накопительных парковок общей емкостью 6−6,5 тысячи автомобилей.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа в Севастополе разрешили парковку автомобилей на площади Нахимова — по итогам опроса общественного мнения.