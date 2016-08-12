Власти Севастополя объяснили отсутствие обещанных перехватывающих парковок
Севастополь, 12 августа, 2016, 11:22 — ИА Регнум. Создание запланированных перехватывающих парковок на въезде в центр Севастополя откладывается до завершения судебных разбирательств с владельцами четырех участков земли. Об этом 12 августа заявил и.о. директора департамента городского хозяйства Андрей Демин, передает корреспондент ИА REGNUM.
«Планы правительства Севастополя относительно создания перехватывающих парковок в городе не изменились. Такие парковки будут созданы, однако сегодня процесс тормозят судебные разбирательства по четырем земельным участкам, в частности, возле штаба Черноморского флота, на мысе Хрустальный и др.», — сказал Демин.
По его словам, возможно, суды завершатся в октябре. «Земля, которая была передана на 49 лет и не используется по назначению, поступит в казну города Севастополя. И дальше либо департамент городского хозяйства, либо инвестор приступят к созданию многоуровневых перехватывающих парковок», — отметил Демин.
Как сообщало ИА REGNUM, в январе городские власти заявляли о планах организации шести парковочных зон в центре Севастополя.
В частности, парковки должны были появиться на территории морского порта возле Графской пристани (для заезда транспорта в будние дни частично будет открыта пл. Нахимова, в выходные дни этот участок будут закрывать для автомобильного потока), в Артбухте, на площадке возле памятника «Матросу и солдату», на ул. Воронина (возле штаба ЧФ РФ), на пл. 50-летия СССР. Также дополнительные места для стоянки авто оборудуют на пл. Восставших.
Экс-губернатор Сергей Меняйло заявлял, что в городе создаются три перехватывающие парковки за 60 млн рублей.
В октябре 2014 года градостроительный совет Севастополя одобрил концепцию создания на въездах в центр города шести накопительных парковок общей емкостью 6−6,5 тысячи автомобилей.
Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа в Севастополе разрешили парковку автомобилей на площади Нахимова — по итогам опроса общественного мнения.