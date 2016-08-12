Москва, 12 августа, 2016, 11:20 — ИА Регнум. 16% жителей России никогда не жили отдельно от родителей, а 36% начали вести самостоятельную жизнь только после 22 лет. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Аналитическим центром (НАФИ).

Эдуард Мане. Семья Моне в их саду в Аржентее. 1874

Чаще всего переезжают от родителей в период жизни с 18 лет до 21 года — 42%, доля таковых выше всего в селах (45%) и поселках городского типа (48%). Еще 22% это сделали до 18 лет (чаще это жители средних городов — 30%), 16% — с 22 до 24 лет (чаще это жители малых городов — 30%), и 20% — после 25 лет (это свойственно жителям городов-миллионников и обеих столиц).

Доля жителей России, которые никогда не жили отдельно от родителей, с возрастом снижается. Так, среди возрастной группы 18−24 лет с родителями живут 54%, в группе 25−34-летних — 23%, в группе 35−44-летних уже 14%.

В основном переезжают от родителей в собственное жилье (42%) или общежитие (30%). Только 22% — в арендуемую жилплощадь. Снимать жилье предпочитают чаще жители малых городов с населением до 100 тыс. человек — 30%, реже это делают в городах-миллионниках (14%), жители которых скорее переедут в собственное жилье (53%).

Оплачивают арендуемую площадь обычно сами (60%), либо с помощью родителей (17%).

Стоит отметить, что две трети жителей России считают, что дети должны начинать жить отдельно от родителей в возрасте 18−21 года (68%). В этом солидарны и мужчины, и женщины.

Всероссийский опрос проведен в июле 2016 года. Опрошены 1600 человек в 140 населенных пунктах в 42 регионах России. Возраст: 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.